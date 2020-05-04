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بسبب "2 في الصندوق".. أوس أوس يلتجأ لدفع رشوة

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:42 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرضت اليوم حلقة جديدة من مسلسل "2 في الصندوق" للنجمين حمدي الميرغني وأوس أوس الذي يشاركون به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

وشهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "اتنين في الصندوق" غياب "كراميلا" حبيبة "زيكا" عن عملها في المدرسة، وينتظرها أمام المدرسة يوميا ولم تأتي، وسأل فرد أمن المدرسة عن سبب غيابها رفض أن يتحدث معه كونه زبال.

ولكن أعطي "زيكا" له رشوة وأفصح له فرد الأمن سبب غيابها بأنها في أجازة مرضية، وفي سياق متصل تحدث "زيكا" ويجسد هذه الشخصية الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس مع شقيقه "شوقا" حول حل هذه المشكلة بسبب حبه لها، ولكن أثناء جلوسة مع "عم رزة" قال له أن يغتصبها وذالك أفضل حل حتى يتزوجها.

مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.
يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" حصريا على قناة "ام بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.


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