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حبس انتصار بسبب اتهامها بسرقة 40 ألف جنيه

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:52 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرضت اليوم حلقة جديدة من مسلسل "2 في الصندوق" للنجمين حمدي الميرغني وأوس أوس الذي يشاركون به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

وشهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "2 في الصندوق" العديد من المواقف الكوميدية ومنها حبس الفنانة انتصار بتهمة سرقة 40 ألف جنية، وذالك بسبب جلب عريس لاحدى بنات جيرانها ولكن بعد الخطوبة سرق العريس مبلغ قميته 40 ألف جنية وذهب والدته خطيبته وهرب.

وما كان على أهل العروسة الا اتهام "رسمية" والتي تجسد هذه الشخصية الفنانه انتصار والدة "شوقا، وزيكا" وتقدم والد العروسة بمحضر في القسم، وأمر مأمور المركز بضبط واحضار "رسمية"، وانتهى الامر بحبسها، وطلب أهل المنطقه من زجها أن يحضر محامي كبير.

مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.

يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" حصريا على قناة "ام بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء..

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