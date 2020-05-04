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دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الرابعة عشر من "اتنين في الصندوق" لأوس أوس والميرغني

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرضت اليوم حلقة جديدة من مسلسل "2 في الصندوق" للنجمين حمدي الميرغني وأوس أوس الذي يشاركون به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

وشهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "اتنين في الصندوق" العديد من المواقف الكوميدية، ويعرض "الفجر الفني" ملخص الحلقة.

ـ ذهاب "نونا" وخطيبها لشراء باقي أجهزة الشقة.

ـ تتبع "شوقا" حبيبته "نونا" أثناء شرائهم أجهزة الشقه وقابلها داخل المول.

ـ "عم رزة" ينصح "زيكا" حتى يتزوج من "كراميلا" عليه أن يغتصبها.

ـ "عز الملحن" يطلب من صديقته الزواج في السر، وبعد رفضها، قرر أن يكون في العلن.

ـ انتظار "زيكا" أمام المدرسة التي تعمل بها "كراميلا" حتى يقابلها.

ـ "زيكا" يعطي لـ فرد أمن المدرسة رشوة لكي يعطيه معلومات عن سبب غياب "كراميلا".
ـ بعد قرار الزواج يضطر الملحن "عز" الغناء في الكافيهات حتى يجمع المال.

ـ "بغدادي" يجمع كبار جامعين القمامة ومحاولة في الانقلاب على "دوعكي".

ـ نقض بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لـ "بكري" الصحفي بسبب ابتعاده عن تحقيقات زميزيا.

ـ عرض على "سونيا الراقصة" العمل في اكبر كباريهات مصر وامضاء العقود.

ـ اتهام "رسمية" في قضية سرقة.

ـ حبس "رسمية" على زمة التحقيق.

مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.

يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" حصريا على قناة "ام بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء..

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