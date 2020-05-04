طه خليفة: مشاركتي مع الزعيم في "فلانتينو" كانت حلما بالنسبة لي.. وزوجتي ريم أحمد لها دور كبير في حياتي



في البداية كلمنا عن تجربتك في مسلسل "فلانتينو"

عندما تم ترشيحي للمشاركة في مسلسل" فلانتينو" كانت لحظه هامة جدا بالنسبة لي لإن كل فنان بالوطن العربي يريد أن يعمل مع الزعيم عادل امام، لإنه أسطورة حيا بينا "ربنا يديله الصحة وطول العمر يارب" وعندما رأيت أسمى على تتر مسلسل عادل امام، كانت من أهم لحظات حياتي على الأقل غيرت جوايا على المستوى النفسي وسعيد وفخور بعملي في المسلسل.



كيف كانت كواليس مسلسل فلانتينو؟

كواليس العمل كانت لها حالة خاصة مع المخرج رامي إمام، فهي كانت بسيطة وسهلة ولم يكن بها أي توتر، على عكس المعتاد، فكل شخص في العمل "كان عايز يثبت نفسه انه يستحق أن يكون في عمل من إخراج رامي إمام، وبطولة عادل امام".



كيف تلقيت رد أفعال الجمهور على المسلسل؟

رد فعل الجمهور" ممكن تكون قاسية وذلك لإن حتى الأن الظاهر في الشخصية التي قدمها "الأخ المعتمد فقط على شقيقه، ولكنها ستتحول خلال الحلقات المقبلة، ولكن الناس أصبح لديها وعي وتعلم أن ذلك مجرد تمثيل.





هل زوجتك الفنانة ريم أحمد تساعدك في اختيار ادورك؟

بالطبع في انا وريم، كنا أصدقاء قبل الزواج، وعملنا مع بعض منذ عدة سنوات، في دائما نأخذ برأي بعض، وانا أثق في رأيها الفني جدا وهي لها دور كبير في حياتي.



ماهي المسلسلات التي تتابعها في رمضان

أكيد فلانتينو، "وبعيدة عن كوني فنان مسلسل "الاختيار" هو رقم واحد بالنسبة لي، وأيضا مسلسل" بـ 100وش" فهما عاملين حالة مختلفة، ومسلسل "البرنس" له حالة عظيمة و"النهاية" تكنيك مختلف هناك مسلسلات كنت اتمنى اكون جزء منها،



هل تحضر لعمل جديد

هناك بعض الأعمال التي أحضر لها إلى أنها ستظهر بشكل أوضح بعد الإنتهاء من أزمة فيروس كورونا.





ماهي نصائحك لجمهورك للحد من انتشار فيروس كورونا

النصائح موجودة في الدين، فيجب الاهتمام بالنظافه والمحافظة على النظافة الشخصية، ويجب على الأشخاص الذين لديهم عمل ومضطرون للنزول أن يتخذوا اجراءات وقائية لمواجهة الفيروس من الكحول والمطهر، وايضا نهتم بالأكل الصحي كما يجب ممارسة الرياضة.



من الفنان التي تتمنى ان تمثل معه؟

اتمنى ان اشتغل مع جميع الفنانين وأن اترك بصمة جيدة.. وأنا سعيد وفخور بكوني اشتغلت مع الفنان محمود حميدة، وأريد ايضا أن أعمل مع النجم يحيي الفخراني، والنجم خالد النبوي، لإنه بالنسبه مثل أعلى واحبه جدا، وكان بالنسبة حلم كبير مشاركتي مع الزعيم عادل امام، وتتحقق رغم صعوبات 2020.













فنان شاب شارك في عدة أعمال مع عددم من النجوم الكبار وأستطاع أن يقدم أعمالًا مميزة في وقت قصير من دخوله عالم التمثيل، هو الفنان طه خليفة.تخرج الفنان طه خليفة، من المعهد العالي للفنون المسرحية، كما شارك فى العديد من العروض المسرحية الناجحة مثل “الفيل الأزرق” ، و”مولانا” من إنتاج دار الاوبرا المصرية ، ثم شارك فى بطولة العرض المسرحى المتميز “الجلسة”وهذا العام يعتبر انطلاقة قوية في مشوار طه خليفة، كونه يشارك لأول مرة مع الزعيم عادل امام، في مسلسل "فلانتينو" الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني، وكان للفجر الفني حوار معه، وإلى نص الحوار..