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يوفنتوس يتمسك بضم نجم برشلونة في الصيف

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:13 ص
برشلونة
برشلونة
علاء خليف
يتمسك نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع لاعب فريق برشلونة الإسباني  لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسبما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية اليوم الأحد، إنَّ يوفنتوس يحاول  إقناع البرازيلي آرثر ميلو لاعب برشلونة الإسباني، بالرحيل عن قلعة "الكامب نو" والانتقال لصفوف اليوفي الصيف المقبل.

وكان اللاعب البرازيلي أعلن في تصريحات صحفية رغبته في الاستمرار مع برشلونة في الموسم المقبل، إلا أن مسئولي النادي الإيطالي لم يفقدوا الأمل في التعاقد معه ويبذلون عدة محاولات لإقناعه بالإنتقال لليوفي الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يحاول إغراء أرثر ميلو براتب ضخم لإقناعه بالموافقة على الانتقال لصفوف البيانكونيري الصيف المقبل.

ويحظي آرثر ميلو بإهتمام بعض الأندية الأوربية الكبيرة بخلاف يوفنتوس للتعاقد معه الصيف المقبل.

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