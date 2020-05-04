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نجم الزمالك يسعى للإنضمام إلى بيراميدز

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:18 ص
الزمالك
الزمالك
عبد القادر عرابي

كشفت مصادر مقربة من الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، عن نية أحد نجوم الفريق للإنضمام لنادي بيراميدز، في الصيف القادم.


وأشارت المصادر، أن جناح الزمالك أحمد رفعت، والمعار لنادي الإتحاد السكندري، يضغط على إدارة الفريق، من أجل السماح له بالرحيل لنادي بيراميدز، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأكدت التقارير، أن اللاعب تواصل مع إدارة نادي الزمالك للسماح له بالرحيل بالبيع أو الإعارة لبيراميدز، بعد انتهاء إعارته مع نادي الإتحاد.

ولعب رفعت لصفوف الإتحاد السكندري منذ مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة، وظهر بمستوى طيب خلال مباريات الفريق في بطولة الدوري الممتاز والبلطولة العربية.


ويدرك رفعت صعوبة حصوله على مكان أساسي في تشكيل الزمالك خلال الفترة المقبلة، في ظل تواجد عدة أسماء مميزة في مركز الجناح الهجومي، أبرزها أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وأحمد سيد زيزو.


وفي سياق متصل، أبدى مسؤلو بيراميدز إعجابهم بقدرات رفعت، الأمر الذي قد يدفع إدارة النادي للتحرك لضم اللاعب، في ظل خطة النادي للنزول بمعدل أعمار الفريق مستقبلاً.

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