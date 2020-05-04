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فتحي متمسك بالبقاء مع الزمالك

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:18 ص
مصطفى فتحي
مصطفى فتحي
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية محلية أن مصطفى فتحي نجم الزمالك رفض الرحيل عن صفوف الفريق في الموسم المقبل.
وأفادت التقارير الصحفية نقلاً عن مصدر مقرب من اللاعب بأنه تلقى الكثير من العروض من الأندية داخل مصر للإنضمام إليها في الموسم المقبل بالإضافة إلى رفضه عرضين من دول الخليج، حيث تمسك فتحي بالبقاء في صفوف القلعة البيضاء من أجل تعويض الموسم الماضي الذي غاب عنه خاصة أنه كان يعاني من كثرة الإصابات في الركبة.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يتابع البرنامج التدريبي المحدد للاعبين في المنازل وأنه حريص علي معالجة الأخطاء التي يقعوا فيها من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية لجميع اللاعبين.

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