نهى عابدين تكشف لـ"الفجر الفني" عن مفاجآت مرتقبة في الحلقات الجديدة من "اتنين في الصندوق"







وقالت نهي عابدين في تصريح لـ"الفجر الفني" إنها سعيدة بردود الأفعال حول المسلسل وخاصة قصة حب "نونا وشوقا"، وتفاعل الجمهور معها من خلال بعض الرسائل أو الهشتاجات عبر موقع تبادل التدوينات "تويتر"، وأبرزها:" متسبيش شوقا يا نونا".



وأشارت إلى أن أحداث المسلسل سوف تشهد العديد من المفاجآت والتغيرات، ويرجع ذالك للسيناريو التي أبدت إعجابها به وبدقة الكاتب وتفاهمه في اعطاء مساحة للفنان أن يبدع في اظهار شخصيته بطريقته الخاصة.



ويرجع سبب موافتها على شخصية "نونا" بسبب قصة المسلسل وهو نوعية جديدة من الأعمال الكوميدية، واختيار فئة مهمشة في الدولة وتجسيدها.



مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.



يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" حصريا على قناة "ام بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء..



شاركت الفنانة نهى عابدين، في السباق الرمضاني الحالي 2020 من خلال مسلسل "2 في الصندوق" الذي حقق نجاحاُ كبيرا منذ عرضه ونال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب حمدي الميرغني وأوس اوس.