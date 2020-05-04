الحلقة العاشرة من "بـ100 وش".. نجاح عملية نصب نيللي كريم وآسر ياسين













تبدأ الحلقة العاشرة من مسلسل "بـ100 وش" بدخول "سباعي" شريف دسوقي، إلى البنك لمقابلة المدير لإستلام الأموال لوريث "غزال".لكن تحدث مفاجأة بظهور أقارب لعم غزال، مما أثر على أفراد العصابة، و"سكر" نيللي كريم، تبلغهم بإلغاء العملية، ولكنهم يرفضون ويستمرون في عملية النصب.يعلم أقارب "غزال" عند إصدار شهادة الوفاة وتعلمهم الموظفة بأن الشهادة صدرت من أسبوع، ويقومون بتبليغ الشرطة.ويذهب الأقارب لأحد المحامين لتعطيل الأمور بالبنك المركزي نظرًا لتعرضهم لعملية نصب كبيرة، وقبل الإستيلاء على الأموال.وتنتهي الحلقة بخروج "سكر" و"عمر" و"دسوقي" من البنك بعد الإستيلاء على الأموال الخاصة بعم غزال، وم يرقصون من الفرح، وبذلك تنجح عملية النصب الأولى.مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، علا رشدي، مصطفى درويش، شريف دسوقي، دنيا ماهر، زينب غريب، تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبو ذكرى.