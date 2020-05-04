الأهلي يرد على أنباء التخلي عن نجم الفريق









رد النادي الأهلي على الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة حول بيع واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وانتشرت العديد من الأنباء في الساعات القليلة الماضية التي تشير إلى أن الأهلي قرر التخلص من أحمد علاء مدافع الفريق المعار لصفوف نادي طلائع الجيش.





ونفى النادي الأحمر اتخاذه قرار ببيع أحمد علاء بشكل نهائي في الصيف القادم.



