مندوب مستحضرات تجميل يجبر الركاب على شراء منتجاته في "كريزي تاكسي"

غندور ميديكال مندوب مستحضرات تجميل طبيعية يقود تاكسي ويحاول أن يجبر ركابه على شراء المنتجات الخاصة به رغماً عنهم، كان هذا موضوع الحلقة العاشرة من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المعروض على قناة الحياة.





وخلال الحلقة جسد الفنان إبراهيم السمان شخصية مندوب لمستحضرات التجميل، يحاول أن يبيع منتجاته للركاب بأي طريقة، فلديه علاج لكل شيء، لديه علاج لترهلات الجسم "فرتكة فرتكة"، وأيضاً التصاق الفخدين "كريم النعسان"، أما في حالة مشاكل القولون والغازات فهناك "يا جبل ما يهزك ريح"، وبالبطع يرفض الركاب شراء أي منتج من المنتجات الوهمية التي يحاول بيعها إبراهيم ورغم إلحاحه عليهم بتريقة تستفز الركاب إلا أن يصلوا لذروة عصبيتهم فيكتشفون المقلب.





الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.



