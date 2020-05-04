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"سوق الحرير" الحلقة الـ 10.. غريب يعود للقرية ويسترد أموال فاطمة

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:42 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
انتهت منذ قليل الحلقة العاشرة من المسلسل السوري سوق الحرير، وهو من بطولة بسام كوسا وسلوم حداد وكوكبة من النجوم.

وبدأت الحلقة عندما حصل غريب الذي يلعب دوره سلوم حداد على الأموال التي كانت فاطمة قد خبأتهم وفي الوقت نفسه حاول حرق بيت صابر الذي يلعب دوره يزن خليل في نفس الوقت الذي يستعد عمران الذي يلعبه بسام كوسا وأهل بيته للاحتفال بالعيد.
المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا ,وسلوم حداد , وكاريس بشار و,فادي صبيح , ونادين تحسين بك ,وقمر خلف , وميلاد يوسف ,و ريام كفارنة ,و عبد الهادي , وشادي الصفدي و, اسعد فضة , وهيفاء واصف , ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن و, نهال عنبر و, ماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة : دارين حداد.

وتدور أحداثه في خمسينات القرن الماضي بمدينة دمشق من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك؟.

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