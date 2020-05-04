يسرا: لم يكن أمامنا خيار سوى استكمال تصوير "خيانة عهد" في ظل أزمة "كورونا"





قالت الفنانة يسرا، أنه للأسف الشديد فيروس كورونا تسبب في شلل للعالم كله والجميع وضع نفسه في ظروف طوارئ، وكان لابد أن نعمل تحت أسوأ الظروف لأن المسلسلات مسؤولية كبيرة.





وأكدت في تصريحات صحفية أنه لم يمكن هناك خيار سوى استكمال تصوير مسلسل خيانة عهد الذي تشارك به في السباق الرمضاني الحالي لأن العمل تم تسويقه وبه عدد كبير من العمال، وبناء على التعليمات الطبية قمنا بتعقيم العمال والممثلين جميعا وقمنا بارتداء القفازات والكمامات واستخدام الكحول وعدم المصافحة بالأيدي، والتحية من بعيد.



