أحمد مجدي يكذب حمل آيتن عامر في "فرصة تانية"

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عرضت الحلقة العاشرة من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.





رجع أحمد مجدي "زياد" منزله مع والد آيتن عامر "ريهام" ، بنتيجة التحاليل التي تثبت عدم حمل ريهام، عندما أفاقت ريهام قال لها و لوالدها بحضور كل من والده وشقيقه، أن الحمل كاذب، هي كذبت عليهم.





عاتب والد ريهام إبنته على ما فعلته، قالت فعلت ذلك لكي أكون مع زياد، عندما قال له والدها كيف قمت بعمل هذه التحاليل، رد عليه قائله قمت بعمل عصير لها وتناولته وأخذت عينة دم منها، ثم طلب زياد منها ومن والدها أن يخرجوا خارج منزله.





يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

















