مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 10.. ياسمين تفاجئ كريم فهمي بهذا القرار





احتل مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 10 مؤشرات بحث "جوجل" اليوم الإثنين في مصر، حيث نال مسلسل "ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبدالعزيز إعجاب الجماهير المصرية والعربية، واليوم سنقدم لكم تفاصيل مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 10، بالإضافة إلى موعد عرضه وتردددات القنوات الناقلة له.





تفاصيل مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 10





بدأ مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 10، بصدمة مراد السويفى "كريم فهمى" لمعرفته سبب تهرب غالية "ياسمين عبد العزيز" منه، حيث اكتشف أن صديقتها المقربة يسرا "تارا عماد" هى خطيبته السابقة، وعندما سألها، هل هذا سبب يجعلها تنهى العلاقة؟ كانت إجابتها "الدنيا مخلصتش عشان أروح لخطيب صحبتى، خصوصا أنها عايزة ترجعلك" ليجيبها "بس أنا مش عايز أرجعلها أنا مش عايز غيرك يا غالية" لتنصرف بعد ذلك متحججة بانشغالها فى العمل.





وفى مشهد آخر، تحاول داليدا طمأنة إيهاب وأنها سوف تنجح فى مهمتها، ويؤكد لها هو أنه سيمهد لها الطريق حتى تكون بجانب كريم طيلة الوقت وسيجعلها تعمل فى الشركة معهم، فتذهب داليدا لمقابلة كريم، وخلال لقاءهما تعاتبه على سوء معاملته لها فيعتذر لها كريم ويؤكد أنه سيفتح صفحة جديدة معها.





وظهرت إيمان السيد بطلتها الكوميدية مع الفنان سليمان عيد، حيث تسمعه يتغزل فيها بقصيدة كوميدية من تأليفه، وخلال حديثهما تطلب إيمان منه أن يخلع القبعة التى طالما ارتداها وعند خلعه للقبعة تنصرف مسرعة عنه وهى مصدومة بسبب اكتشافها أنه أصلع.





وحاول دكتور منتصر "عماد رشاد" التقرب من سوسن بدر، صديقة أخته "بدرية طلبة" المقربة، ويطلب من أخته أن تمهد له الطريق ولكنها تنصحه بأنه إختار الشخص الخطأ لأنها تكره الرجال، وعند مقابلته لها يتغزل فيها بكلام قديم مما يجعلها تتهكم عليه، فيطلب منها أن تعطية فرصة للتقرب منها، فتحذره سوسن أنه إذا كان يحاول أن يلعب بها فستغضب غضب شديد.





وذهبت ياسمين عبد العزيز، مع صديقتها علا رشدى لمقابلة مخرج ومنتج الفيلم الذى قد عرض عليها للعمل فيه، ولكنها تكتشف عقب وصولها للمكان المحدد للمقابلة أن مخرج العمل هو عبد الله الروبى "شريف منير" طليقها وانتهت الحلقة 10 من مسلسل ونحب تاني ليه.





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