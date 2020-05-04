انهيار عقار بمصر الجديدة.. ومحافظة القاهرة تشكل لجنة هندسية لمعاينته

أمر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حي مصر الجديدة، بتشكيل لجنة هندسية، لمعاينة العقار رقم 1 شارع بيروت، والذي انهارت أجزاء منه أمس.





وطالب محافظ القاهرة، أن يتم اعداد تقرير فني بالحالة الإنشائية للعقار، وأسباب الانهيار، خاصة أنه مسجل كتراث معماري.





وأكد محافظ القاهرة، أن العقار خال تماما من السكان ولم تحدث أي إصابات بين المارة أو أي تصدعات بالعقارات المجاورة وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وفي سياق آخر، أعلن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، البدء في إزالة جميع مخالفات البناء بشارع جسر السويس، أحد المحاور المرورية المهمة في شرق القاهرة.





وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أنه تم البدء بعقار مخالف أمام ميدان الألف مسكن، تم بناؤه من دون ترخيص، وتجاوز قيود الارتفاع المسموح به، مؤكدًا عدم التصالح في المخالفة.





يذكر أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد شكل لجنة قانونية ضمت في هيئتها عدة جهات أهمها الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة، لبحث مدى قانونية العقارات المقامة على شارع جسر السويس بنطاق حي عين شمس، وترعة الطوارئ بنطاق حي السلام أول.





محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير شارع جسر السويس بنسبة 98٪؜





وفي سياق آخر، تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير شارع جسر السويس في المنطقة الواقعة بين شارع القبة وميدان الألف مسكن، والذي تنفذه مديرية الطرق بالمحافظة بتكلفة 48 مليون جنية وهي الأعمال التي تقوم بها المحافظة، في إطار خطتها لرفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية في المنطقة.





وأضاف محافظ القاهرة أن نسبة تنفيذ أعمال التطوير التي بدأت شهر أكتوبر الماضي، بلغت 98% حيث تشمل أعمال التطوير توسعة الشارع وإعادة توزيع الإنارة وإعادة زراعة الجزيرة الوسطى.





وتابع محافظ القاهرة، أنه تم توسعة عرض شارع جسر السويس الذي يبلغ طوله 4.7 كم ليصبح 22.5 متر للاتجاه الواحد بدلا من 11.5 متر قبل التطوير.



