حضري أشهر الأكلات العربية على مائدة فطار رمضان

اليوم سنقدم لكِ عزيزتي أشهر الأكلات العربية التي تزين موائدنا الرمضانية، والتي تكون اكلات لها شعبية في كل دولة عربية مثل المنسف الأردني والكبسة السعودية، أليكِ الوصفات:





طريقة عمل المنسف





المقادير:





- بقدونس مفروم,0.5 كوب





- بيض , حبة





- بصل , حبة





- سمن عربي , ملعقة كبيرة





- كركم , ملعقة صغيرة





- أرز ,4 كوب





- ملح , حسب الرغبة





- هيل ,5 حبة





- ورق غار ,2 ورقة





- ماء ,4 لتر





- لحم غنم قطع كبيرة مع العظم,2 كيلو





- لبن ,2 كيلو





- جميد ,3 حبة





- لوز مقشر,0.5 كوب





- صنوبر ,3 ملعقة كبيرة





طريقة التحضير





تحضير اللحمة:





- يفرم البصل الى قطع صغيرة.





- يوضع البصل واللحم وورق الغار والهيل بقدر لسلق اللحمة وتترك اللحمة على النار حتى الاستواء.





تحضير اللبن مع الجميد:





- الجميد هو عبارة عن لبن مركز ومجفف على شكل كرات.





- تنقع كرات الجميد لمدة 5 دقائق في ماءٍ ساخنٍ كي تصبح طرية قابلة للتفتت.





- تفتت كرات الجميد الى قطع صغيرة.





- توضع فتات الجميد مع اللبن وحبة البيض في الخلاط الكهربائي مع كوب من الماء ويخلط جيداً حتى يصبح مزيجاً سائلاً.





- يوضع سائل الجميد واللبن في قدرٍ على النار ويحرك بشكل متواصل على النار حتى الغليان.





- يضاف اليه 2 كوب من مرقة اللحمة.





- تضاف ملعقة السمن العربي.





- توضع اللحمة المسلوقة في قلب اللبن المطبوخ لتأخذ نكهة السمنة واللبن وتترك على النار لمدة 15 دقيقة.





*ملاحظات:





- يوضع البيض لضمان عدم تكتل اللبن اثناء الطبخ.





- يجب تحريك اللبن بشكل متواصل على النار حتى يضمن عدم تكتل اللبن وفسادة.





تحضير الأرز:





- ينقع الأرز لمدة 20 دقيقة في ماءٍ فاتر.





- يصفى الأرز من الماء.





- يوضع الأرز في قدر الطبخ مع 3 أكوابٍ من الماء وملح وملعقة الكركم.





- يحرك خليك الأرز جيداً ثم يغطى ويوضع على النار.





- عند غليان الأرز تخفظ درجة حرارة الغاز لينضج الأرز تماماً على نارٍ هادئة.





الزينة:





- يفرم البقدونس فرمة ناعمة.





- يقلى اللوز المقشر والصنوبر مع قليلٍ من الزيت حتى يتحمر.





التقديم:





- يسكب الأرز في طبقٍ كبير دائري الشكل.





- تنشل اللحمة وتوضع فوق الأرز بشكلٍ منتظم.





- يزين الطبق بالبقدونس واللوز والصنوبر.





- يصفى اللبن من بقايا اللحم ويوضع في طبق التقديم.





طريقة عمل كبسة الدجاج





المقادير:





- ماء كمية تكفي لطهي الدجاج والأرز





- قرفة أعواد صحيحة ,3 حبة





- قرنفل حب صحيح , ملعقة كبيرة





- هيل حب صحيح , ملعقة كبيرة





- ملح ,1.50 ملعقة كبيرة





- معجون طماطم ,4 ملعقة كبيرة





- زيت نباتي ,0.50 كوب





- طماطم طازج مفروم ناعم,2 حبة





- بصل مفروم ناعم,2 حبة





- أرز بسمتي طويل الحبة ,4 كأس





- ورق غار صحيح ,3 حبة





- دجاج مقطّع حسب الرغبة, دجاجة





- فلفل أسود مطحون ,0.50 ملعقة صغيرة





- كمون مطحون ,0.50 ملعقة صغيرة





- قرفة مطحونة ,0.50 ملعقة صغيرة





- كزبرة مطحونة ,0.50 ملعقة صغيرة





- فلفل أخضر حار ,3 حبة





- بهرات دجاج مشكَّلة , ملعقة صغيرة





طريقة التحضير:





- ضعي البصل مع الزيت النباتي والبهارات الصحيحة على نارٍ هادئةٍ حتى يذبل ويأخذ اللون الذهبي الجميل.





- ضعي معجون الطماطم فوق البصل المُحمَّر والبهارت وقلبيهم معاً لمدة دقيقة.





- أضيفي الطماطام المفرومة والبهارات المطحونة إلى خليط معجون الطماطم والبصل وقلبيهم معاً حتى يُصبح لدينا خليط كثيف ثم أُغمريهم بالماء.





- عندما يغلي الماء أضيفي قطع الدجاج إليه واتركيهم معاً لمدة 25 دقيقة أو حتى ينضج الدجاج.





- ضعي قطع الدجاج في صينية ثم قومي بتحمير الدجاج في فرن متوسط الحرارة.





- صفِّي الأرز البسمتي المنقوع من الماء وضعيه في المرق الناتج عن الدجاج بعد أن تضبطي كمية المرق المناسبة للأرز بحيث تغمره جيداً، وأضيفي معه الفلفل الاخضر الحار وأضيفي كمية الملح المناسبة إلى الأرز، ثم أُتركيه ينضج على نارٍ هادئة.





- أُسكبي الأرز اللذيذ في طبق التقديم وضعي فوقة قطع الدجاج الشهية وقدمي طبق كبسة الدجاج ساخناً إلى جانب السلطة التقليدية أو سلطة الدقوس.





طريقة عمل أوزي الدجاج





المقادير:





- ثوم مهروس لتحضير اللحم المفروم والخضار,4 فص





- ملح لتحضير اللحم المفروم والخضار, ملعقة صغيرة





- هيل مطحون لطهي الأرز,0.50 ملعقة صغيرة





- بقدونس طازج مفروم ناعم جداً للتزيين,0.50 كوب





- طماطم طازجة مفرومة ناعم لطهي الأرز,3 حبة





- بهارات مشكلة لتحضير اللحم المفروم والخضار, ملعقة كبيرة





- كاري لتحضير اللحم المفروم والخضار, ملعقة صغيرة





- هيل مطحون لتحضير اللحم المفروم والخضار, ملعقة صغيرة





- زيت ذرة حسب الرغبة





- زيت زيتون لتحضير اللحم المفروم والخضار,0.25 كوب





- زنجبيل مطحون لتحضير اللحم المفروم والخضار,0.25 ملعقة صغيرة





- قرفة مطحونة لتحضير اللحم المفروم والخضار,0.50 ملعقة صغيرة





- قرفة أعواد لسلق الدجاج,3 حبة





- قرنفل حب صحيح لسلق الدجاج,0.50 ملعقة كبيرة





- لحم مفروم ,0.50 كيلو





- ورق غار لسلق الدجاج,3 حبة





- بصل مفروم ناعم لتحضير اللحم المفروم والخضار,2 بصلة





- بازيلاء مسلوقة نصف سلق أو مجمدة,2 كوب





- هيل حب صحيح لسلق الدجاج, ملعقة كبيرة





- جزر مقطَّع مكعبات صغيرة ومسلوق نصف سلق,2 كوب





- فلفل أسود لتحضير اللحم المفروم والخضار,0.50 ملعقة صغيرة





- لوز محمَّص,0.50 كوب





- ماء لتحضير اللحم المفروم والخضار,0.50 كوب





- أرز بسمتي ,4 كوب





- بصل مقطَّع أرباع لسلق الدجاج, بصلة





- دجاج مقطَّع,1.50 كيلو





- معجون طماطم لتحمير الدجاج, ملعقة كبيرة





- لبن زبادي لتحمير الدجاج,3 ملعقة كبيرة





- زيت زيتون لتحمير الدجاج,4 ملعقة كبيرة





- زيت نباتي لطهي الأرز,0.25 كأس





- فلفل أسود لتحمير الدجاج,0.25 ملعقة صغيرة





- فلفل أخضرحار لطهي الأرز,3 حبة





- عصير ليمون لتحمير الدجاج,5 ملعقة كبيرة





- كركم لطهي الأرز,0.50 ملعقة صغيرة





طريقة التحضير





- انقعي الأرز البسمتي في ماءٍ فاتر.





- إغسلي قطع الدجاج جيداً، وضعيها في إناءٍ عميق واغمريها بالماء، ثم ضعيها على نارٍ متوسطة الحرارة حتى تغلي وقومي بازالة رغوة الريم.





- أضيفي البصل المُقطَّع أرباع، وحبات الهيل، وأعواد القرفة، وورق الغار، وحبات القرنفل، والملح إلى الدجاج والماء واتركي الخليط يغلي لمدة 30 دقيقة على نارٍ متوسطة الحرارة.





- ضعي البصل وزيت الزيتون في وعاءٍ عميق وقلبيهم على نارٍ متوسطة الحرارة حتى يُصبح لون البصل ذهبياً.





- أضيفي اللحم المفروم إلى البصل وقلبيهم لمدة 10 دقائق.





- أضيفي الجزر والبازيلاء والثوم المهروس والماء إلى اللحم وقلبيهم جيداً لمدة 10 دقائق.





- أضيفي الهيل المطحون والكاري والبهارات المشكلة والقرفة المطحونة والزنجبيل المطحون والملح والفلفل الأسود إلى خليط اللحم المفروم والخضار وقلبيهم جيداً واتركيهم حتى ينضج اللحم ثم ارفعي خليط اللحم والخضار من على النار.





- ضعي قطع الدجاج في صينية للتحمير وضعي على وجهها مزيجاً من عصير الليمون واللبن الزبادي ومعجون الطماطم والفلفل الأسود وزيت الزيتون ثم حمريها في الفرن لمدة 10 دقائق.





- صفِّي مرقة الدجاج من الشوائب وضعيها جانباً لاستخدامها في اعداد الأرز.





- صفِّي الأرز المنقوع من الماء وأضيفي اليه الفلفل الأخضر الحار بعد فتحه من المنتصف، والكركم، وأضيفي اليه قطع الطماطم المفرومة، والهيل المطحون، والزيت النباتي، واغمريه بمرقة الدجاج، وأضيفي اليه الملح إذا احتاج الأمر، وقومي بطهيه على نارٍ هادئةٍ حتى تتبخر الماء وينضج الأرز.





- أُسكبي الأرز في طبق التقديم وضعي فوقه مزيج اللحم المفروم والخضار ثم الدجاج وأخيراً زيني الطبق بالبقدونس المفروم واللوز المحمص وقدميه ساخنًا.