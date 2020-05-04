إدوارد يتهم هبة عبد الغني بتسريب بيانات العمل للخارج

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عرضت الحلقة العاشرة من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.





حيث طلبت ياسمين صبري "ملك" من "هبة عبد النبي "صافي" الذهاب لمكتب إدوارد "مستر سامح" لأنه كان يريدها، فخافت صافي وطلبت من ملك أن تذهب معها للمكتب، فوافقت ملك.



عندنا ذهبوا للمكتب طلب مستر سامح من ملك أن تتركهم لأنه يريدها هي فقط، فطلبت منه ملك أن تكون معها، فإتهم مستر سامح صافي بأنها هي من قامت بتسريب بيانات عملهم للشركة المنافسة لهم، فبكت صافي وقالت له لم أفعل ذلك، دافعت عنها ملك، أخذتها وخرجوا.





يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

















