Advertisements

أحمد مجدي يحل مشكلة ياسمين صبري "فرصة ثانية"

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:10 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي



انطلقت اليوم الحلقة العاشرة من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.


ذهب أحمد مجدي "زياد" الشركة، لاحظ وجود شئ غريب، عندما سأل أصدقائه ماذا يحدث، قالوا له تم تسريب بيانات الشركة، فدخل لملك في مكتبها ووجدها تجلس مع موظف في الشركة وتقول له هل تم إختراق حسابي، فقال لها لا لم أعرف، فهذا صعب.

فطلبت منه الخروج، إقترح زياد على ملك بأن يأخذ اللاب توب ويذهب لشقيقه لأنه سيتمكن من معرفة هل تم إختراق هذا الجهاز أم لا، ووافقته ملك وذهبوا لمنزله، عرف شقيقه أن هذا الجهاز تم إختراقه، بواسطة فلاشة وحدد لها اليوم والساعة، فأكتشفت أن من قام بذلك "محمد جمعة" رفعت الذي لا يريد مصلحتها في الشركة.


يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.









أخبار تهمك

برشلونة يستعيد لعقد صفقة تبادلية مع توتنهام

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

المتحدث العسكري يكشف جنسية أغلب التكفيريين الذين تم تصفيتهم بشمال ووسط سيناء

منذ حوالي 5 ساعات

نقابة الإعلاميين: اتخاذ عدة إجراءات اليوم لحبس رامز جلال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ يوم

أول رد من شقيق ياسمين عبد العزيز بعد زواجها من أحمد العوضي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. المتحدث العسكري يعلق على مسلسل "الاختيار" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

والدة الشهيد المقدم شريف عمر: "رفض قتل منتقبتين مع الإرهابيين ففجرتا المنزل"

منذ حوالي 5 ساعات

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 18 ساعة

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رسالة مطمئنة من القوات المسلحة بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:54 ص

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

07:11 م

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

عاجل.. المتحدث العسكري يعلق على مسلسل "الاختيار" (فيديو)

02:22 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

02:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة