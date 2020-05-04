أحمد مجدي يحل مشكلة ياسمين صبري "فرصة ثانية"

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انطلقت اليوم الحلقة العاشرة من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.





ذهب أحمد مجدي "زياد" الشركة، لاحظ وجود شئ غريب، عندما سأل أصدقائه ماذا يحدث، قالوا له تم تسريب بيانات الشركة، فدخل لملك في مكتبها ووجدها تجلس مع موظف في الشركة وتقول له هل تم إختراق حسابي، فقال لها لا لم أعرف، فهذا صعب.



فطلبت منه الخروج، إقترح زياد على ملك بأن يأخذ اللاب توب ويذهب لشقيقه لأنه سيتمكن من معرفة هل تم إختراق هذا الجهاز أم لا، ووافقته ملك وذهبوا لمنزله، عرف شقيقه أن هذا الجهاز تم إختراقه، بواسطة فلاشة وحدد لها اليوم والساعة، فأكتشفت أن من قام بذلك "محمد جمعة" رفعت الذي لا يريد مصلحتها في الشركة.





يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.



















