محمد جمعة يسرب بيانات عمله وعصام السقا يساعده على ذلك

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انطلقت اليوم الحلقة العاشرة من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.





علمت ياسمين صبري "ملك" من شقيق أحمد مجدي "زياد" أن بيانات عملها، تم تسريبها بواسطة فلاشة هاكر، حدد لها اليوم والتوقيت، فتذكرت ملك أن في ذلك اليوم بنفس ذات التوقيت، دخل إلى مكتبها محمد جمعة "رفعت" وطلب منها أن تنقل له شئ، على فلاشة، فذهبت للشركة على الفور وقالت لهم ذلك، كان الدليل كاميرا المراقبة.



رفد مدي الشركة "عصام السقا" لأته عندنا سألته ملك هل تم تسريب البيانات من جهازها قال لها لا أعلم، قرر طرد رفعت أيضاً، لكن ملك رفضت وقالت له إذا تم طرده ومعاقبته نيابياً ستصدق باقي الشركات ماتم تسريبه، فيجب أن نكرمه ونرقيه حتى لا يصدقوا هذه البينات ويسافر منحة للخارج، لكي لا يخسرو شغلهم، فوافق المدير على رأيها.





يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.





















