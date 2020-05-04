بعد فقدانها جنينها الأول.. تعرف على بعض المعلومات في حياة مها أبو عوف

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فنانة موهوبة تنتمي لعائلة فنية فهي ابنة الملحن أحمد شفيق أبو عوف وشقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف، وقدمت عدة أعمال وجذبت حب الجمهور إليها.



ويعرض 'الفجر الفني' بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياة الفنانة مها أبو عوف.



1-ولدت في مدينة القاهرة يوم 28 نوفمبر عام 1956م.



2-شاركت في عدة أفلام منها أحلى الأوقات، أنا لا أكذب ولكني أتجمل، غش الزوجية، أمير البحار، حالة حب، الطماعين.



3-قدمت العديد من المسلسلات منها يتربى في عزو، الرجل الأخر، شمس يوم جديد، فارس بلا جواد، شباب رايق جداً، مرات جوزي، عائلة الديناصورات، أين قلبي.



4-تخرجت من الجامعة الأمريكية.



5-عملت كمذيعة لفترة وقدمت عدة برامج وفقرات للتمارين الرياضية.



6-أختفت عن الساحة الفنية لمرتين، منهم بعد وفاة زوجها الراحل عمر خورشيد مباشرة.



7-أنجبت شريف بعد 15 عام من زواجها الثاني بعد فقدانها ابنها الأول بعد وفاة عمر خورشيد.



8-قدمت بعض الأعمال الغنائية مع أخواتها منها جنون الديسكو، مغنواتي، أجمل ما في الحفلة مين.