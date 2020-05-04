عمر جابر يفجر مفاجأة بشأن عودته إلى الزمالك









كشف عمر جابر لاعب فريق بيراميدز، عن موقفه من العودة إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة.





وقال طارق يحيى، الإعلامي بقناة الزمالك، عبر برنامج زملكاوي، أنه جرى اتصال هاتفي بينه وبين عمر جابر بشأن العودة إلى الزمالك.





وأكد أنه يتمنى العودة إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة، ونفى ما تداول عن المقابل المالي الذي يتقاضاه مع ناديه الحالي.





وتابع أنه يريد العودة إلى الزمالك وإذا حدث ذلك سيكون عن طريق المفاوضات بين إدارة الزمالك وبيراميدز.



