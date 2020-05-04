فشل خطة دياب باسترجاع السيارة وتعرضهم للسرقة مرة أخرى..أبرز أحداث مسلسل "عمر ودياب"

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يتشاجر كل من عمر ودياب على سيارة يريدها عمر أن تركن لديه ويريدها دياب أن تركن لديه.



ثم تدخل السيارة عند عمر وينزعج دياب كثيراً، ويركب عمر على السيارة ويفرح كثيراً ويقول لدياب أنه عيل ومش قد كلمته.



وينفذ دياب قاعدة ركن السيارات على والدته الفنانة نهال عنبر وشقيقته الفنانة داليا الخولي، وتقول والدته شكرا لولالك كنت اتصدمت بعلبة السكر.



ثم تأتي والدته وبيدها شاي وتسأله عن مرتبه ليقول لها أنه لا يريد القول ولكن سوف يغنيها لتخبره أن لا ينسى شقيقته وجهازها ويساعدها فيه ولا يترك هذا المال لصاحبة النصيب ويترك عائلته.



تتشاجر والدة دياب معه وتخبره أن سرور وصديقه عمر لم يدفعون المال الذي لديهم.



وينزعج دياب ويذهب الى منزل عمر ويطالبهم بالمال ليقول له عمر "انت هتذلنا بال26 جنية اللي علينا"، وانه سوف يدفعهم له.



وينزعج دياب ويأخذ معه التليفزيون الخاص بعمر ويذهب.



، يتشاجر مدير العمل مع عمر لتأخره ويطلب منه أن يركن السيارة ويعتقد عمر أنها سيارة الفنان محمد رمضان ويغني نمبر وان وأنها سيارته.



يتشاجر دياب مع شخص ركن عربيته ولم يلقاها ويعرف أن الونش قد أخذها.



يذهب عمر الى دياب بهذه السيارة ويسألوا سيارة من ويقول له انها سيارة رايحين فين ده أنا الملك، ليفرح دياب انها سيارة محمد رمضان.



ويرشد دياب عمر طريقة الركنة ويقول له أقوى ركنة في مصر، ويتصدم عمر بالسيارة بسيارة أخرى ويبكي عمر وأن سيارة نوعها موزريلا ويقول أن محمد رمضان هيضربوا، ومحمود يذهب معه في كل مكان وهيضربوا.



ليأخذه دياب الى توكيل تصليح سيارات ويرش الاسطا هيما لون أخر غير متماشي مع لون السيارة ويقول أقول للنجم ايه مفيش امل الامل الوحيد انه ابن حلال وممكن يسامحني.



يذهب الفنان أحمد شاهين وينصدم عند مشاهدته لكل من عمر ودياب يشربون الشاي، ويسألوا أين مكان سيارة الفنان، ويخبره أن يجلبها ويأتي.



ويخبره عمر أنه سيأتي وراءه، وأثناء حديث عمر مع دياب ينصدم بسرقة سيارة الفنان ويقول يا نهار اسود ده ورايا مافيا مافيا مافيا.



ويقول عمر أن بيومي فؤاد من سرق السيارة لأنه لم يأخده معه في أي مكان وأخذ المدفعجية ولم يأخذه.



ينتظر الفنان أحمد شاهين مجئ عمر لاسترجاع السيارة ويأتي المدير ويسألوا هل عمر جاء، ليصبره الفنان أحمد شاهين أنه غةعلى وصول ولا يقلق.



ويأتي عمر ودياب مصطبحين معهم تاكسي ويسلموا للمدير ويسألهم عن السيارة ويخبروا بالحقيقة أنها اتخبطت واتسرقت لينصدم.



ويقترح الفنان أحمد شاهين أنهم يبلغوا البوليس، لكن يرفض المدير وأن المكان سمعته ستخرب ويقترح المدير هذه الفكرة أن يبحثون عن السيارة بأي طريقة ويرجعوها قبل الغد.



يتصل اللص الذي قام بسرقة السيارة ويدعى ألماني ويخبرهم أن السيارة معه ويطلب 100 ألف جنية، ويفاصل معه دياب ليصل الى 50 ألف جنية.



ويقول عمر أنه سيسدد معه المبلغ والعصابة تعترف أن دياب معه فيجب عليه السداد أيضاً، ويقترح دياب على عمر أن يفعلوا معه خطة وكمين للقبض عليه.



بعد اقتراح دياب خطة لايقاع اللص في الفخ يتصل به دياب ويخبره انه سيترك سيارته ال128 الصفراء في نفس المكان الذي تم سرقة فيه سيارة الفنان.



ثم يتحدث عمر برفقة دياب مع المدير في الهاتف ويأتي اللص ويسرق السيارة الخاصة بكرم خطيب شقيقة دياب.



ثم يخبر كرم عم سرور أنه أعطى سيارته لعمر ودياب وينصدم سرور ويقول له انه غير مسئول عن أي شئ سيحدث وأن ينسى عنوان بيته، ويستغرب كرم من حديثه هذا ويبدأ بالقلق والرن على دياب ولكنه لا يرد.