نجم إنبي يرحب بالانضمام إلى براميدز





أفادت تقارير صحفية محلية بأن أسامة جلال نجم دفاع إنبي رحب بالعرض المقدم من قبل مسئولي براميدز والذي شمل مقابل مادي ضخم من أجل إغراء اللاعب بالموافقة.

وكشفت التقارير الصحفية أن جلال أعرب لعدد من المقربين منه عن ترحيبه الشديد بالانضمام إلى براميدز في ظل تألق الفريق بالإضافة إلى منافسته في البطولات الأفريقية.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن موافقة أسامة جلال على العرض المقدم من قبل إدارة براميدز جاءت بعد أن توقفت مفاوضات الأهلي من أجل التعاقد معه.

وأوضحت التقارير الصحفية أن إدارة إنبي تنتظر وصول عرض رسمي من براميدز خاصة وأن إدارة النادي البترولي ترحب ببيع أسامة جلال في حال وصول مقابل مادي ضخم له.