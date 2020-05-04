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روبوت زين يبدأ رحلته في الإنتقام.. أبرز ما جاء في مسلسل "النهاية"

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:35 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
يصل مراد المحروق الى عزيز ويرفع عليه سلاحه قبل دمار انيرجي كو، ويقنعوا أن يأتي معه لانقاذ شهص عزيز عليه، ويوعده ان بعد انقاذ هذا الشخص لا يراه مرة أخرى.

يتصل زين بزوجته رضوى ويخبرها انه غير مطمئن لهذا المكان، وتقول له السوفت وير ان ابنه يحيى كان مريض ولولا النقط الذي يرسلها قامت بشراء خاتم ذهب وتقول له أن يمشي وراء ما يحبه وأن يختار ما بين حياته حالياً والأوهام ثم تغلق معه بحجة إعطاء الدواء لابنها.

تتحدث شيرا مع احد المهندسين وتقول ان زين لا يستريح سوى أن يعرف الحقيقة وتقترح أن تقوم بتقديم الحقيقة له واحدة واحدة.

وتقول انه يمكن أن يقدم لهم ما يريدوا وهو محب لهذا دون إجبار.

يحقق الفنان أحمد صبري غباشي والفنان سعيد صديق مع روبوت زين ويقولوا له انه تغيب عن العمل 9 أيام ويبلغوا انه اذا عاد للعمل سيتم الافراج عنه، ويبلغوا أن صباح تم حجزها لارتكابها جريمة كبيرة.

ويبلغوا الفنان سعيد صديق انه يريد تحميل الوعي الخاص به وعليه الاسترخاء ويبدأ المهندس ربيع الذي يجسده الفنان محمد جمعة بإجراءات تحميل وعي الروبوت ويتذكر الروبوت جميع ما مر به.

ويكشف ربيع أنه يوجد بلوك ولا يستطيع تحميل البيانات وسوف يجرب التحميل كأنه يتعامل مع كمبيوتر وليس انسان، ثم يشتغل وينصدم ربيع.

ويأتي مشهد للروبوت يتذكره لزين في طفولته وتقول له صباح ده مش مكانك اهرب، وتأتي بعض المشاهد التي يراها الروبوت في كابوسه أثناء نسخ منه الوعي ويتذكر موقف لزين ورضوى أثناء اخبارها انه سيتصل بغفران لمعرفته بالاسيهات، ثم تخبره أنها حامل وفجأة تقول له انه ليس أبيه وأن يخرج من المنزل.




ويأتي طبيب في كابوس الروبوت ويتحدث عن الروبوتات وكلام البشر عنهم وحجم خطورتهم، ومحاربة البشر لهم ثم ينصدم ربيع ويقول ان هذا ليس انسان وأنه ألة روبوت ويحاول سعيد صديق ايقافه ليرد الروبوت انه كان أعمى وحاليا يستطيع أن يرى.

ويتجه الروبوت نحو ربيع ويحمله ويسألوا هل يعرف مكان زين ليخبره بعدم معرفته ثم يسألوا عن مكان ملفات الوعي الخاصة بالمهندسين، ويخاف ربيع ويقول له أنه سيخبره عن كل شئ.

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