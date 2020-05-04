"طاح في الكل".. رد فعل غير متوقع من محمود الليثي قي برنامج مقالب فيفي عبده

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أطل المطرب الشعبي محمود الليثى على قناة Mbc، الساعة 9 مساء في برنامج "خلى بالك من فيفي" مع النجمة فيفي عبده، والبرنامج عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.



وقامت فيفي عبده ببعض المقالب في الليثى، حيث جعلت خادمتها تدعى الإصابة بالصرع، وقامت ببعض التصرفات التى أزعجت الليثى، وجعله يخرج عن شعوره ويتصرف بطريقة هجمية.



يذكر أن البرنامج عبر حلقاته يقدم نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.





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