حقيقة رغبة الأهلي في التعاقد مع كوكا





كشف أحمد حسن كوكا نجم المنتخب الوطني وبراجا البرتغالي والمعار إلى أولمبياكوس اليوناني عن حقيقة الأنباء التي ترددت عن وجود مفاوضات بينه وبين الأهلي في الفترة الأخيرة من أجل الإنضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وقال كوكا فى تصريحات صحفية:"تلقيت استفسارات من بعض أصدقائي فى مصر حول حقيقة وجود مفاوضات مع النادي الأهلي وأرسلوا لي بعض التقارير الصحفية التي تؤكد ذلك".

وأضاف:"لم أتلقى أية اتصالات بشأن الانضمام للفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، الأمر قد يكون مجرد ترشيحات لكن لم يتحدث أحد معي بصفة رسمية".