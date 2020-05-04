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دياب يتزوج فتاة على زوجته في "فرصة تانية"

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:58 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي




انطلقت اليوم الحلقة العاشرة من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.


آتى دياب "مدحت" البيت ومعه زوجته الجديدة، نادى على زوجته الأولى هبة مجدي "مريم" ، قال لها رحبي بضرتك، غضبت مريم وقالت له لماذة تفعل ذلك، أنت كنت قريب مني.


فرد عليها قائلاً أنا أُدفعك غلطة فقدانك لإبنتك في المول، طلب منها أن تبحث عن غرفة آخرى لتنام بها، غير غرفته، ذكرها بإنها إن ذهبت لأهلها أو فعلت شئ، سيظهر وصلات الأمانة التي مضتها على نفسها، مقابل أن لا يذكر ملك أختها بزياد.


يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.










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