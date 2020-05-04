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8لاعبين من برشلونة على رادار أندية الدوري الانجليزي

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:20 ص
برشلونة
برشلونة
علي خلاف

كشف تقرير صحفي إسباني مساء اليوم الأحد، عن تواجد 8 لاعبين من برشلونة الإسباني على رادار بعض أندية الدوري الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مستقبل 8 لاعبي برشلونة في الصيف

وذكرت صحيفة "سبورت" أن إدارة نادي مانشستر يونايتد جدد اهتمامه بأنطوان جريزمان، بعد موسم فيه الكثير من الشكوك مع برشلونة.

على الجانب الآخر يحظى النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، بإهتمام تشيلسي، وتوتنهام هوتسبير، وإيفرتون، ونويوكاسل يونايتد بملاكه الجدد من السعودية.


ويرغب آرسنال في التعاقد قلب الدفاع الفرنسي صامويل أومتيتي، ويريد إيفرتون ضم مواطنه الشاب جان كلير توديبو.


ولا يزال عثمان ديمبيلي في دائرة اهتمام كل من آرسنال وليفربول، ويرغب مانشستر سيتي في التعاقد مع البرتغالب نيلسون سيميدو.


وأشارت الصحيفة إلى أن إيفان راكيتيتش، وآرتورو فيدال، يحظيان باهتمام أندية إنجليزية، رغم الكرواتي غالباً سينتقل لفريق إسباني، والتشيلي لفريق إيطالي.

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