مشاهدة جلال لسامي أثناء قيامه بتوصيل شقيقته دلال.. أبرز ما جاء في الحلقة ال11 من "القمر أخر الدنيا"

Advertisements

بعد مشاهدة دلال لاسم والدتها كريمة على المقبرة، يأتي لهم رجل ويسألهم من هما ويعرفهم أن الحاجة كريمة قامت بشراء هذا المدفن وكتبته باسمها.



وقامت بشراء هذا المدفن منذ أسبوعين وقالت له أنها سوف تأتي لتسكن فيه قريباً، ثم تذهب دلال برفقة أخواتها أحمد وجلال لمنزل صديقة والدتها وتتذكر أيامهم بالطفولة وتشبهها بوالدتها.



ويسألها أحمد عن والدته لتقول لهم أنها جاءت وأشتكت انها مريضة وكانت تتمنى ونس معها، وتدعو لهم وتقول أن يحيى ابنها مسافر وهما تعبوا والدتكم جداً، لترد دلال أنها تعثر عنها فقط وسوف ترعاها بعينها.



وتقول لهم أن أخر لقاء مع والدتهم قالت لهم انها حلمت انها ركبت سيارة وصبرتها انها ستحج لكن قلبها اتقبض.



وبعد ذهاب دلال الى المنزل تقابل مجدية وتقترح عليها انها سبتبحث لابنائها عن مدرسة ليلتحقوا بها، ثم يأتيها اتصال ويتضح انه من المحامي سامي ابن عمها وتفصل الرقم وتتحجج وتدخل غرفتها وترد عليه.





ويطلب سامي من دلال مقابلتها وتقول له انها تريد مقابلته بعد الظهر، ويقترح أن يمر ليأخذها معه ولكنها ترفض وأنها ستأتي بمفردها.



يبدأ أحمد بممارسة عمله في المدرسة ثم ينهي حصته لمجئ شخص يخبره أن الساعة الخامسة ويريد أن يذهب لمنزله.



يذهب أحمد الى منزله ولا يجد زوجته وأبنائه ثم يتصل بها ويعرف انها عند عائلتها، وتطالبه ناهد إن كان يريد رجوعهم فعليه أن يأتي ويطلب السماح من والدها.



ويرفض أحمد ويتشاجر معها وتبكي ناهد بشدة، وتصبرها شقيقتها وتقول ناهد أنه أناني ولا يحب الا نفسه، وتتمنى أن يتحدث معها والدتها وتموت بعدها ليس لديها مشكلة.



وتذهب دلال بالفعل لمقابلة سامي ويعطيها بوكية ورد ويبتسم لها.



وتفرح دلال به كثيراً ويطلبون الطعام ويسألها لماذا لم تأكل ثم يطلب لها قهوة ومازال متذكر انها تحبها مظبوطة، ويعتذر انه قام بشراء لها ورد في هذه الظروف التي تمر بها.



وتقول له انها تعبانة جداً ويقول لها انه عمره ما يتركها ثم يصحح الكلمة انه عمره ما سيتركهم جميعاً ويصبرها انها ستجد والدتها.



، ويذهب أحمد عند الدكتور حامد ويبكي كثيراً ويقص له موقفه الصعب مع زوجته.



ويقول له الدكتور حامد انه يوجد فرق كبير بين زوجته وأولاده ويعطيه عصير وطعام ليأكل، وانه ضحى كثير للزواج من ناهد رغماً عن أهلها وأن هذا ليس حب إنما مغامرة.



ويقوم سامي بتوصيل دلال لمنزلها، ويذهب ثم يرى سيارته أخيها جلال ثم تنتهي الحلقة.