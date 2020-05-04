أبرز أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "فرصة تانية"

Advertisements





انطلقت اليوم الحلقة العاشرة من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.





عاد أحمد مجدي "زياد" منزله مع والد آيتن عامر "ريهام" ، بنتيجة التحاليل التي تثبت عدم حمل ريهام، عندما أفاقت ريهام قال لها و لوالدها بحضور كل من والده وشقيقه، أن الحمل كاذب، هي كذبت عليهم.





عاتب والد ريهام إبنته على ما فعلته، قالت فعلت ذلك لكي أكون مع زياد، عندما قال له والدها كيف قمت بعمل هذه التحاليل، رد عليه قائله قمت بعمل عصير لها وتناولته وأخذت عينة دم منها، ثم طلب زياد منها ومن والدها أن يخرجوا خارج منزله.



طلبت ياسمين صبري "ملك" من "هبة عبد النبي "صافي" الذهاب لمكتب إدوارد "مستر سامح" لأنه كان يريدها، فخافت صافي وطلبت من ملك أن تذهب معها للمكتب، فوافقت ملك.







عندنا ذهبوا للمكتب طلب مستر سامح من ملك أن تتركهم لأنه يريدها هي فقط، فطلبت منه ملك أن تكون معها، فإتهم مستر سامح صافي بأنها هي من قامت بتسريب بيانات عملهم للشركة المنافسة لهم، فبكت صافي وقالت له لم أفعل ذلك، دافعت عنها ملك، أخذتها وخرجوا.





ذهب زياد الشركة، لاحظ وجود شئ غريب، عندما سأل أصدقائه ماذا يحدث، قالوا له تم تسريب بيانات الشركة، فدخل لملك في مكتبها ووجدها تجلس مع موظف في الشركة وتقول له هل تم إختراق حسابي، فقال لها لا لم أعرف، فهذا صعب.



فطلبت منه الخروج، إقترح زياد على ملك بأن يأخذ اللاب توب ويذهب لشقيقه لأنه سيتمكن من معرفة هل تم إختراق هذا الجهاز أم لا، ووافقته ملك وذهبوا لمنزله، عرف شقيقه أن هذا الجهاز تم إختراقه، بواسطة فلاشة وحدد لها اليوم والساعة، فأكتشفت أن من قام بذلك "محمد جمعة" رفعت الذي لا يريد مصلحتها في الشركة.



آتى دياب "مدحت" البيت ومعه زوجته الجديدة، نادى على زوجته الأولى هبة مجدي "مريم" ، قال لها رحبي بضرتك، غضبت مريم وقالت له لماذة تفعل ذلك، أنت كنت قريب مني.





فرد عليها قائلاً أنا سأُدفعك غلطة فقدانك لإبنتك في المول، طلب منها أن تبحث عن غرفة آخرى لتنام بها، غير غرفته، ذكرها بإنها إن ذهبت لأهلها أو فعلت شئ، سيظهر وصلات الأمانة التي مضتها على نفسها، مقابل أن لا يذكر ملك أختها بزياد.







علمت ياسمين صبري "ملك" من شقيق أحمد مجدي "زياد" أن بيانات عملها، تم تسريبها بواسطة فلاشة هاكر، حدد لها اليوم والتوقيت، فتذكرت ملك أن في ذلك اليوم بنفس ذات التوقيت، دخل إلى مكتبها محمد جمعة "رفعت" وطلب منها أن تنقل له شئ، على فلاشة، فذهبت للشركة على الفور وقالت لهم ذلك، كان الدليل كاميرا المراقبة.



رفد مدي الشركة "عصام السقا" لأنه عندنا سألته ملك هل تم تسريب البيانات من جهازها قال لها لا أعلم، قرر طرد رفعت أيضاً، لكن ملك رفضت وقالت له إذا تم طرده ومعاقبته نيابياً ستصدق باقي الشركات ماتم تسريبه، فيجب أن نكرمه ونرقيه حتى لا يصدقوا هذه البينات ويسافر منحة للخارج، لكي لا يخسرو شغلهم، فوافق المدير على رأيها.







ذهبت ريهام إلى الشركة التي يعمل بها زياد، أخذت معها مسدس، هنا إنتهت الحلقة العاشرة.



















