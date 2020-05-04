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في ذكرى وفاته.. روشتة محمد عبد الوهاب للفنان للوصول للعالمية

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:27 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى ميلاد عملاقًا من عمالقة الفن الذين أثروا تاريخ الموسيقى العربية بالجمال والابتكار والألحان والإبداع، وهو موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وقدم محمد عبد الوهاب، روشتة تصل بالفنان إلى العالمية في احدى اللقاءات النادرة معه

وقال "عبد الوهاب" في نصيحته: "من أجل أن تجعل موسيقاك عالمية، أي أن تجد لها جمهورًا فى أوروبا يجب أن تتمسك أولًا بمحليتك، أي أن تذهب وأنت مصري الموسيقى، فمثلًا إذا ذهبت إلى ألمانيا ومعك موسيقى أوروبية فلن يلتفت إليك أحد، أما إذا ذهبت بموسيقى مصرية متطورة فسوف تجد لها صدى جميلًا هناك، فكن محليًا من أجل أن عالميًا.

وتابع: "وفى أوروبا عندما تظهر أغنية بالإنجليزية مثلًا، تكون موسيقاها وتركيبها وإطارها وجمالها ذات قيمة يحذفون الكلام ويوضع عليه كلام آخر بأى لغة، أو تسمع الموسيقى من غير كلام، ومعنى هذا أن الموسيقى هى الأساس.


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