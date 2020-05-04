مسلسل فرصه تانيه الحلقه ١٠.. أحداث مثيرة بشأن تسريب بيانات الشركة





تصدر مسلسل فرصه تانيه الحلقه ١٠ تريندات "جوجل" اليوم الإثنين الموافق 4 مايو 2020، حيث حاز مسلسل فرصة ثانية التي تستحل بطولته الفنانة ياسمين صبري على شعبية كبيرة بين الجمهور العربي والمصري، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل مسلسل فرصه تانيه الحلقه ١٠، وتردد القنوات الناقلة وموعد عرضه.





تفاصيل مسلسل فرصه تانيه الحلقه ١٠





بدأ مسلسل فرصه تانيه الحلقه ١٠ بصدمة مريم التي فاجئها زوجها بزوجته الجديدة التي ستعيش معهما بالمنزل، الأمر الذي طالبته مريم بالتراجع عنه لكنه هددها بالسجن باستخدام وصل الأمانة الذي يحتفظ به لتتقبل الأمر.





وتعرضت صافي للاتهام من قبل سامح، حيث اتهامها بتسريب بالبيانات الخاصة بالشركة حيث تسمح لها طبيعة عملها بالاطلاع على الكمبيوتر الخاص به ولكن ملك تدافع عنها، وتؤكد أنها ستكتشف الشخص الذي سرب البيانات، ليعرض زياد المساعدة على ملك ويعرض الكمبيوتر الخاص بها على شقيقه حسين الذي يحاول اكتشاف ما إذا كان الجهاز قد تعرض للتجسس أم لا.





واكشتف حسين أن الكمبيوتر بالفعل قد تعرض لعملية تجسس من خلال "فلاشة"، لتتذكر ملك أن رفعت طلب منها في بيانات وطلب تحميل تلك البيانات على "فلاشة" خاصة به، لذلك تأكدت من الشكوك التي كانت تراودها بشأنه.





واقترحت ملك على مدير الشركة ترقية رفعت ونقله لفرع خارج مصر وعدم معاقبته، حتى لا تتأكد الشركة المنافسة من صحة البيانات المُسربة، ليقرر مكافأتها على هذا الاقتراح.





وحصل زياد على نتيجة تحليل الحمل الخاص بريهام والتي كانت سلبية، لذلك طردها من منزله، ما جعلها تتبعه أثناء ذهابه للشركة مع ملك وبيدها مسدس وتنتهي الحلقة بنية ريهام للانتقام من زياد.





تردد قناة أون ON الناقلة لمسلسل فرصة ثانية وموعد عرضه



تعرض قناة ON مسلسل فرصة ثانية الساعة 11.30 مساءًا بتوقيت القاهرة، إليكم التردد.

القمر الصناعي: نايل سات التردد :10864 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ :5/6.



أبطال عمل مسلسل فرصة ثانية





يذكر أن مسلسل فرصة ثانية من بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجي وأيتن عامر وإدوارد ودياب ومحمود البزاوي وأشرف زكي وهبة عبدالغني وابتهال الصريطي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.



