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تعرف على المقلب الحلقة العاشرة من برنامج "محدش فاهم حاجة"

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:44 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي




انطلقت الحلقة العاشرة، اليوم من برنامج الفنان محمد ثروت "محدش فاهم حاجة" للمقالب المذاع على قناة "mbc masr".

وكان في الحزء الأول من البرنامج يجسد شخصية فرارجي، لديه محل، ياتي له الناس لطلب فراخ، فيأتي لهم بفراخ مجمدة، ثم تتشاجر معه الضحية لطلب مالها، فلم يأتيها مالها، فتقوم زوجة الفراخ وهي شخصية مساعدة لثروت في المقلب، بضرب الضحية، يتشاجروا سوياً.

وقدم أيضاً شخصية جديدة في البرنامج وهي "بواب" يحافظ على أمان العمارة من فيرس "كرونا" ، يقوم بتطهير كل من يدخل العمارة برش ماء بكلور على يده، لكن ثروث يغرقه ويقوم إبنه والمساعد الآخر في المقلب بضرب الضحية وقذف حيوانات عليه مثل البطة والنسناس، فيتشاجروا سوياً.

تعتبر هذه المرة الأولى لخوض ثروت تجربة تقديم برامج مقالب، يشبه برنامج "محدش فاهم خاجة" برامج الكاميرا الخفية التي كانت تقدم قديماً

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