بيراميدز يستهدف مهاجم قوي في الميركاتو الصيفي









يخطط مسئولوا فريق بيراميدز حسم ملف صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، لاسيما بعد توقف الدوريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.





صفقة بيراميدز القادمة





وكشفت مصادر داخل نادي بيراميدز، أن إدارة النادي اقتربت من التعاقد مع مهاجم قوي، لضمه بداية من الموسم الجديد، لتدعيم خط هجوم الفريق.





وأضافت المصادر أنه كان هناك العديد من المهاجمين المعروضين على إدارة بيراميدز لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد، وانحصرت الأسماء في عدد قليل يجري المفاضلة بينهم لاختيار المهاجم الأنسب.





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