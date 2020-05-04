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بيراميدز يستهدف مهاجم قوي في الميركاتو الصيفي

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:01 ص
بيراميدز
بيراميدز
علي خلاف


يخطط مسئولوا فريق بيراميدز حسم ملف صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، لاسيما بعد توقف الدوريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

صفقة بيراميدز القادمة

وكشفت مصادر داخل نادي بيراميدز، أن إدارة النادي اقتربت من التعاقد مع مهاجم قوي، لضمه بداية من الموسم الجديد، لتدعيم خط هجوم الفريق.

وأضافت المصادر أنه كان هناك العديد من المهاجمين المعروضين على إدارة بيراميدز لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد، وانحصرت الأسماء في عدد قليل يجري المفاضلة بينهم لاختيار المهاجم الأنسب.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري 

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف مايو المقبل، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

جاء قرار تأجيل النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

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