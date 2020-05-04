ميسي يصدم جماهير برشلونة ويقرر الرحيل









أشارت تقارير صحفية، عن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة خلال الفترة المقبلة.





حيث يمتلك ليونيل ميسي عقدا مع برشلونة، يسمح له بالرحيل مجانا نهاية الموسم الحالي.





وبحسب شبكة " le10sport " الفرنسية، فإن ميسي قرر الرحيل عن برشلونة نهاية الموسم الجاري.





وتابعت الشبكة، أن ميسي قرر الرحيل عن برشلونة بسبب عدم توصله لإتفاق حتى الآن لتجديد عقده، حيث أن اللاعب لاينوي خفض راتبه.



