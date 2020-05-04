حقيقة مفاوضات الزمالك لضم علي فوزي









زعمت عدد من وسائل الإعلام تلقى نادي إنبي عرضا رسميا من إدارة نادي الزمالك، للتعاقد مع علي فوزي، ظهير الأيمن الفريق البترولي.





ونفى نادي إنبي وصول عروض رسمية من الزمالك لضم علي فوزي، مؤكدا أن عقد اللاعب ممتد، ولا يحق له الرحيل عن صفوف الفريق البترولي إلا بموافقة النادي.





الجدير بالذكر أن علي فوزي انضم إلى نادي إنبي في عام 2016، وشارك في 99 مبارة، محرزا هدفا واحدا، فيما صنع 6 أهداف آخرين.



