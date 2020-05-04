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بعد اقترابه من التجديد .. تعرف على أرقام ديبالا هذا الموسم

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:13 ص
ديبالا
ديبالا
عبد القادر عرابي

كشفت تقارير إيطالية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يقترب من تجديد عقد مهاجهه الدولي الأرجنتيني "باولو ديبالا" خلال الفترة المقبلة.


ويسعى نادي يوفنتوس للحفاظ على ديبالا لأطول فترة ممكنة، في ظل وجود اهتمام من عدة أندية إنجليزية لضم اللاعب صاحب الـ26 عاماً.


وأخبر فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي للسيدة العجوز، شبكة "سكاي سبورتس" أن النادي بصدد التوصل لإتفاق حول تمديد عقد اللاعب، والذي ينتهي في صيف عام 2022.


وكان ديبالا على وشك الإنضمام لتوتنهام الإنجليزي في سوق الإنتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الصفقة تعثرت في اللحظات الأخيرة.



كشف حساب ديبالا هذا الموسم


خاض ديبالا هذا الموسم 34 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات بمجموع دقائق بلغ 2077 دقيقة، تمكن من تسجيل 13 هدفاً وتمرير 12 تمريرة حاسمة.


وضمن بطولة الدوري الإيطالي، لعب ديبالا 24 مباراة بمجموع دقائق بلغ 1525 دقيقة، سجل 7 أهداف ومرر 9 تمريرات حاسمة.

وفي بطولة دوري أبطال أوروبا، خاض ديبالا 7 مباريات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين، خلال 297 دقيقة.


ولحساب بطولة كأس إيطاليا، شارك ديبالا في مبارتين، بمجموع دقائق 183 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً واحداً.

وشارك ديبالا في مباراة كأس السوبر أمام لاتسيو، وسجل هدف فريقه الوحيد في خسارته بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على أراضي المملكة العربية السعودية.

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