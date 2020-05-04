بعد عرض الحلقة الـ 10.. مسلسل "النهاية" يتصدر التريند الأول عبر تويتر

Advertisements

تصدر مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف التريند الأول عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر".



وذلك بعد عرض الحلقة العاشرة والتي احتوت على العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة للجمهور وأبرزهم بداية رحلة إنتقام الروبوت وسؤاله عن زين الحقيقي بعد إستعادة نظره بسبب ربيع.



وتوالت التعليقات من قبل الجمهور يشيدون بالمسلسل، حيث علق أحدهم قائلا: "مسلسل رائع ومن أحلى المسلسلات في رمضان، وحقيقي شابو يوسف الشريف، وشابو للمخرج ياسر سامي، والستايلست المبدعة اللي صممت أزياء بالشطارة دي انجي علاء".



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، شريف البردويلي، ناهد السباعي، حسام داغر، محمد مغربي، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.