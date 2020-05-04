Advertisements

بعد عرض الحلقة الـ 10.. مسلسل "النهاية" يتصدر التريند الأول عبر تويتر

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:49 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تصدر مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف التريند الأول عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وذلك بعد عرض الحلقة العاشرة والتي احتوت على العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة للجمهور وأبرزهم بداية رحلة إنتقام الروبوت وسؤاله عن زين الحقيقي بعد إستعادة نظره بسبب ربيع.

وتوالت التعليقات من قبل الجمهور يشيدون بالمسلسل، حيث علق أحدهم قائلا: "مسلسل رائع ومن أحلى المسلسلات في رمضان، وحقيقي شابو يوسف الشريف، وشابو للمخرج ياسر سامي، والستايلست المبدعة اللي صممت أزياء بالشطارة دي انجي علاء".

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، شريف البردويلي، ناهد السباعي، حسام داغر، محمد مغربي، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

أخبار تهمك

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ يوم

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن ضم نجم الأهلي في الصيف

منذ ساعة و نصف

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

نقابة الإعلاميين: اتخاذ عدة إجراءات اليوم لحبس رامز جلال

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من شقيق ياسمين عبد العزيز بعد زواجها من أحمد العوضي

منذ حوالي 9 ساعات

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

المتحدث العسكري يكشف جنسية أغلب التكفيريين الذين تم تصفيتهم بشمال ووسط سيناء

منذ حوالي 7 ساعات

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رسالة مطمئنة من القوات المسلحة بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي يصدم جماهير برشلونة ويقرر الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. المتحدث العسكري يعلق على مسلسل "الاختيار" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:54 ص

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

07:11 م

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

عاجل.. المتحدث العسكري يعلق على مسلسل "الاختيار" (فيديو)

02:22 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

02:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة