أبرز أحداث الحلقة العاشرة من "ليالينا 80".. مشادة بين غادة عادل والشقنقيري

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تبدأ أحداث الحلقة العاشرة من "ليالينا 80" شعر "راضي" بالعجز أمام والدته "رقية" صابرين، وشقيقته "نجوى" منه عرفة، بعد ما هربت وذهبت للسينما مع شاب وانهالت عليها بالضرب.



حاول "جلال" خالد الصاوي، إقناع "جميلة" رنا رئيس، ابنة شقيقه "هشام" إياد نصار، بالذهاب سويًا للتنزه، وخروجها من حالة الإكتئاب التي تمر بها بعد فقدان بصرها.



وتتوالى الأحداث وتحدث مشادة بين "مريم" غادة عادل، و"مدحت" محمد الشقنقيري، مديرها في العمل لرفضه إستقالتها، ووعدها بأنه لم يتحدث مرة أخرى فى موضوع طلاقها من زوجها "هشام".



حاولت صديقة "مريم" أن تهدئها وطلبت منها أن تحافظ على حبها لزوجها وتحاول معه مرة أخرى وتصلح الأمور.



وتنتهي الحلقة بحالة إغماء يتعرض لها "جلال" في الشارع بعدما ترك "جميلة" في السيارة بعد محاولاته لإقناعها بالنزول معه لشراء أيس كريم وأثناء سيره شاهد سيارة كادت تصدم شخص يعبر الطريق فتذكر حادث زوجته "ناهد" نورهان، وسقط مغشيًا على الأرض.



مسلسل "ليالينا 80" بطولة غادة عادل، إياد نصار، صابرين، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، نورهان، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، رنا رئيس، منة عرفة، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.