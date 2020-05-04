أرقام لاوتارو مارتينيز هدف برشلونة الأول في الصيف المقبل









يواصل نادي برشلونة الإسباني الضغط على نظيره إنتر ميلان الإيطالي، لضم مهاجم الأخير الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز، في سوق الإنتقالات المقبلة.













ووضعت إدارة النادي الكتالوني مارتينيز على رأس أولوياتها لتدعيم الفريق خلال الموسم المقبل، ليخلف الأوروجواياني المخضرم "لويس سواريز" في هجوم النادي الكتالوني.













ويريد برشلونة ضم مارتينيز من خلال صفقة تبادلية بعرض بعض اللاعبين بالإضافة لمبلغ مالي، حيث تم طرح أكثر من لاعب مثل نيلسون سيميدو وأرتورو فيدال وجونيور فيربو، إلا أن تلك العروض لم ترق لطموحات إنتر ميلان.









على الجانب الأخير، طرح النيرادزوري بيع مارتينيز لبرشلونة، مقابل ضم أرتورو فيدال نهائياً، والمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان على سبيل الإعارة، بالإضافة لمبلغ 90 مليون يورو، إلا أن إدارة برشلونة رفضت هذا العرض بشكل قاطع.









ويحظى صاحب الـ22 عاماً باهتمام بعض الأندية الإنجليزية على رأسها تشيلسي ومانشستر سيتي، إلا أن اللاعب يفضل الذهاب لبرشلونة بحسب التقارير.









يذكر أن مارتينيز يمتلك شرطاً جزائياً في عقده يبلغ 111 مليون يورو، ساري المفعول حتى منتصف شهر يوليو المقبل.













كشف حساب لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان هذا الموسم













شارك مارتينيز في الموسم الجاري في 31 مباراة، سجل خلالها 16 هدفاً ومرر 4 تمريرات حاسمة، خلال 2473 دقيقة لعب.









وضمن بطولة الدوري الإيطالي، لعب مارتينيز 22 مباراة، سجل 11 هدفاً وصنع 3 أهداف خلال 1672 دقيقة لعب.









ولحساب بطولة دوري أبطال أوروبا، شارك لاوتارو في 6 مباريات، سجل 5 أهداف في 521 دقيقة لعب.





وفي بطولة كأس إيطاليا، خاض اللاعب مبارتين بمجموع دقائق 180 دقيقة، صنع خلالها هدفاً وحيداً دون تسجيل أي هدف.





ولعب لاوتارو مباراة وحيدة في بطولة الدوري الأوروبي ضد لودجوريتس البلغاري، حيث خاض 64 دقيقة في المباراة دون تسجيل أو صناعة أي هدف.



