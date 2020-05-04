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نادي تركي يقدم عرض مغري لخطف بن شرقي من الزمالك

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:27 ص
بن شرقي
بن شرقي
أميرة فطيم
تسعى إدارة نادي غازي عينتاب التركي، لضم الدولي المغربي أشرف بنشرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك.

وكشف موقع "le 360" المغربي، أن نادي غازي عينتاب قدم عرضا مغريا، إلى إدارة نادي الزمالك، للتعاقد مع بن شرقي، خلال الموسم المقبل.

يذكر أن أشرف بن شرقى أنضم إلى الزمالك في الصيف الماضى، قادما من صفوف فريق الهلال السعودي، وساهم في حصد الفارس الأبيض ل3 ألقاب وهى كأس مصر، والسوبر المصرى والسوبر الأفريقى.

ويتميز بن شرقي بقدرات وإمكانيات عالية، والتي جعلته من أهم اللاعبين بين صفوف الزمالك في الموسم الجاري.

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