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أزمة رحيل صلاح عن ليفربول

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:31 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
ريهام عبدالمحسن

سخر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على سؤال طرحته شبكة سكاي سبورتس البريطانية بشأن إمكانية رحيله عن الفريق الإنجليزي عقب نهاية موسم الحالي.
وكانت شبكة سكاي سبورتس البريطانية نشرت صورة عبر حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وتساءلت خلالها إذا ما كان يجب أنّ يحتفظ ليفربول بمحمد صلاح لموسم آخر أم يقوم ببيعه.
وقام محمد صلاح بالرد على المنشور مكتفيًا باستخدام رموز تعبيرية ضاحكة على منشور الشبكة البريطانية.
أما رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح قام بالرد في أكثر من تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وأبرز أرقام النجم المصري مُنذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017.
وكتب رامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"في موسم 2017/2018، محمد صلاح كان هدافا لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وفي موسم 2018/2019 حدث الأمر ذاته".
وأضاف: "وفي الموسم الحالي، صلاح لا يزال هدافًا لليفربول في الدوري الإنجليزي وفي دوري أبطال أوروبا".
واختتم رامي تصريحاته قائلاً:"مُنذ انضمام محمد صلاح لليفربول في عام 2017 لم يفوت مُطلقًا المنافسة على الحذاء الذهبي وهو ليس مُهاجمًا صريحًا".

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