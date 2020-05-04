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الزمالك يتراجع عن صفقة حجازي

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:34 ص
حجازي
حجازي
علاء خليف
ذكرت تقارير صحفية أن نادي الزمالك قرر التراجع عن التعاقد مع أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ومنتخب مصر، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعدما كان على قائمة الصفقات المستهدفة للأبيض بالموسم المقبل.

وجاء تراجع الزمالك عن التعاقد مع "حجازي" بسبب غموض موقف اللاعب بخصوص عودته للدوري المصري، وحال قراره بالعودة لمصر سيكون المقابل المالي للصفقة كبير بما لا يتناسب مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي حاليًا.

ويحظي أحمد حجازي بإهتمام ناديي  الأهلي وبيراميدز اللذان يرغبان في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم دفاعاتهما استعدادًا للموسم الجديد.

ويرفض "حجازي" العودة لمصر ويتمسك بالاستمرار في انجلترا واستكمال مشواره مع وست بروميتش خاصة وأن فريقه اصبح قريبًا من التأهل للدوري الانجليزي الممتاز بالموسم الجديد.

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