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في عيد ميلادها.. زينات صدقي تبعث رسالة لأقاربها المتبرئين منها

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى ميلاد قيثارة المسرح كما كان يلقبها نجيب الريحاني، وأيقونة الكوميديا وملكة الضحك هي الفنانة الكبيرة زينات صدقي.

مرت زينات صدقي، بمآسي عديدة خلال رحلة حياتها الفنية وخاصة مع أهلها الذين رفضوا عملها بالفن.

عند بلوغها سن الـ 15 زوجها أهلها ولم تستمر الزيجة سوى 11 شهرا، قبل أن ينفصلا وتنطلق هي في مسيرتها.

تحدثت زينات صدقي، خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية عن أقاربها وأهلها الذين تبرأوا منها بعد الاتجاه لعالم الفن، منذ الصغر.

ووجهت إليهم رسالة بعدما أصبحت فنانة كبيرة ولها تاريخ فني كبير قائلة: "قرايبي اللي يرموني ومتبرئين مني لحد دلوقتي، كلهم عندهم تليفزيون، أقول لهم اللهم انصر الفنانين على أهاليهم اللي مش بيعترفوا بالفن".

وتابعت في حزن: "نفسي يشوفوني عشان يعترفوا بيا، ومن قلبهم يقولوا زينات قريبتنا".

رحلت زينات صدقي، عن عالمنا، بعد أن أصيبت بماء على الرئة في 2 مارس 1978 بالقاهرة.

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