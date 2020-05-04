اتحاد الكرة يعلن الملاعب المقترحة لعودة الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن قائمة الملاعب المقترحة للاستئناف مباريات الدوري المصري، وذلك في حال عودة النشاط الرياضي من جديد.





واقترح الاتحاد المصري 6 ملاعب للاقامة المنافسات الرياضية، وذلك لقربها من أماكن إقامة مغلقة للفرق الرياضية، لإقامة معسكرات مغلقة تجنبا للاختلاط الخارجي للاعبين والأجهزة الفنية.





وجاءت أسماء الملاعب كاللآتي:- استاد القاهرة - استاد السلام - استاد الدفاع الجوي - استاد المقاولون العرب - استاد الجيش - استاد المكس.



