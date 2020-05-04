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اتحاد الكرة يعلن الملاعب المقترحة لعودة الدوري

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:44 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن قائمة الملاعب المقترحة للاستئناف مباريات الدوري المصري، وذلك في حال عودة النشاط الرياضي من جديد.

واقترح الاتحاد المصري 6 ملاعب للاقامة المنافسات الرياضية، وذلك لقربها من أماكن إقامة مغلقة للفرق الرياضية، لإقامة معسكرات مغلقة تجنبا للاختلاط الخارجي للاعبين والأجهزة الفنية.

وجاءت أسماء الملاعب كاللآتي:- استاد القاهرة - استاد السلام - استاد الدفاع الجوي - استاد المقاولون العرب - استاد الجيش - استاد المكس.

وينتظر الاتحاد المصري موافقة الجهات المعنية على عودة النشاط الرياضي، لانهاء المسابقة المحلية في أسرع وقت ممكن.

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