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الانتهاء من تطوير ملعبين رياضيين بجامعة حلوان (صور)

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:33 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي


انتهت وزارة الشباب والرياضة، من تطوير ملعبين من الملاعب الرياضية بجامعة حلوان وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الشباب والرياضة خلال زيارته السابقة لجامعة حلوان أثناء الموسم الثقافي للعام الجامعى"2019 – 2020".

حيث وعد الوزير فيها بقيام الوزارة بالتعاون مع الجامعة لتطوير الملاعب الرياضية، حيث تم الانتهاء من التطوير في وقت قياسي رغم الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما يجري العمل لاستكمال المزيد من أعمال التطوير. 

جاء ذلك في إطار مبادرة مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وجامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة لتطوير الملاعب بجامعة حلوان.

وتأتي هذه المبادرة لدعم وتطوير الرياضة بجامعة حلوان واكتشاف مواهب الطلاب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية لديهم، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر الجهود من خلال تطوير الملاعب لدعم المواهب الشابة في مشوارهم الرياضي.

وثمن  رئيس الجامعة الجهود المبذولة في مبادرة تطوير الملاعب، مشيدًا بأهمية دعم الرياضة في الجامعات المصرية، مما سيؤدي بشكل إيجابي إلى خلق بيئة مناسبة للطلاب للتفوق والإبداع الرياضي، مؤكدًا على استمرار أعمال التطوير بالملاعب الرياضية والمنشآت كافة بالجامعة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

الانتهاء من تطوير ملعبين رياضيين بجامعة حلوان (صور)
الانتهاء من تطوير ملعبين رياضيين بجامعة حلوان (صور)
الانتهاء من تطوير ملعبين رياضيين بجامعة حلوان (صور)
الانتهاء من تطوير ملعبين رياضيين بجامعة حلوان (صور)
الانتهاء من تطوير ملعبين رياضيين بجامعة حلوان (صور)
الانتهاء من تطوير ملعبين رياضيين بجامعة حلوان (صور)

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وزير الشباب منظمة الصحة العالمية كورونا زوال كورونا جامعة حلوان بوابة الفجر الفجر

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