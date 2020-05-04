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تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:31 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في السودان، اليوم الاثنين، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقالت السلطات الصحية في السودان، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 678 والوفيات 41.

 

وسجلت وزارة الصحة بالسودان، في وقت سابق، 5 وفيات و59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,456 مليون إصابة، بينهم أكثر من 243 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,102 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.


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