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مسلسل خليجي يقع في خطأ ديني فاضح

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:48 ص
بوابة الفجر

أحدث المسلسل الخليجي "محمد علي رود" ضجة كبيرة في أوساط المتابعين بسبب مشهد تضمنه واحتوى على خطأ كبير. وتظهر فيه الممثلة فاطمة الحوسني التي تؤدي شخصية فوزية وهي تجلس على الأرض وتقوم بالدعاء.

ولوحظ أنها قالت: "يا منجي يوسف من بطن الحوت" وهو ما أثار استهجان المتابعين خصوصاً أن هذا يخالف الحقيقة القرآنية التي تشير إلى أن النبي يونس عليه السلام هو من نجا بفضل الله من بطن الحوت.

وأطلق هذا موجة من الانتقادات التي وجهت لصناع العمل مع الإشارة إلى أنه خطأ لا يغتفر. وعلى إثر هذا أصدر تلفزيون الكويت بياناً تضمن اعتذاراً رسمياً للمشاهدين.

وذكر فيه أن الخطأ لم يكن مقصود وأنه سيتم إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة الجهة المقصرة. وللسبب نفسه اعتذر منتج العمل عبدالله بو شهري.

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