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تعرف على حقيقة انتهاء كورونا في 20 مايو

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:17 ص
ارشيفية
ارشيفية
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لاحظ أن هناك حالة من التراخي انتشرت بين المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة أن يتخذ المواطنين حذرهم، حيث أن أزمة كورونا لم تنته، ولا يوجد موعد لانتهائها.

وكشف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن القائمين على الدراسة السنغافورية التي ظهرت منذ عدة أيام، وأفادت أن فيروس كورونا في مصر سينتهي في 20 مايو، أعلنوا تراجعهم عن توقعهم، وأكدوا أن بيانتهم لم تكن دقيقة، معقبا: "الموضوع لم ينته بعد.. لا تطمئن، الكورونا مازالت موجودة".

وانتقدالإعلامي عمرو أديب، التزاحم في مكاتب الشهر العقاري اليوم، قائلا: "مينفعش التزاحم ده، خد بالك من نفسك، ومن الموظف اللي معاك".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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